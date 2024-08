Zoom-Webinare mit 1 Million Teilnehmenden

Zoom Video Communications hat die Einführung eines neuen Webinar-Angebots bekannt gegeben, das bis zu 1 Million Teilnehmende aufnehmen kann.Zoom bietet bereits monatliche und jährliche Webinar-Abonnementoptionen an, jetzt kommen eine Reihe von Single-Use-Webinar-Optionen für grössere Veranstaltungen dazu. Kundinnen und Kunden können neu Webinare für 10'000, 50'000, 100'000, 250'000, 500'000 und 1 Million Teilnehmer wählen. Jedes Einweg-Webinar-Paket beinhaltet eine Unterstützung durch das Event Service Team von Zoom "Das erweiterte Webinar-Angebot von Zoom revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen nahtlos mit einem grossen Publikum in Kontakt treten können", sagt Smita Hashim, Chief Product Officer bei Zoom. "Jetzt haben Event-Organisatoren die Flexibilität und die Möglichkeit, wirklich interaktive Erlebnisse in einem noch nie dagewesenen Umfang zu veranstalten und grosse Webinare zur einmaligen Nutzung zu erwerben."Zoom Webinars, Zoom Sessions sowie Zoom Events können online erworben werden. Zum Start wird das Webinar-Angebot nur in den USA verfügbar sein, später wird das Angebot auf weitere Länder ausgeweitet. Die Preise für die Zoom-Webinar-Abos sind über dieser Webseite zu finden. (cma)