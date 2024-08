Zoom Docs ab sofort verfügbar

Zoom Video Communications hat den Start von Zoom Docs verkündet, einer KI-gestützten Lösung für gemeinsames Arbeiten an Dokumenten. Die smarte Textverarbeitung ist in Zoom Workplace integriert und erhält Hilfe vom generativen KI-Assistenten Zoom AI Companion.Anwendungsmöglichkeiten für Zoom Docs sind laut dem Unternehmen die Erstellung von Inhalten, Geschäftsvorschläge oder Berichte. AI Companion für Zoom Docs soll die Erstellung, Überarbeitung, Zusammenfassung und Übersetzung von Inhalten einfacher machen. Zoom Docs soll ausserdem auch für die Projektplanung oder als Info-Hub verwendet werden können."Zoom Docs ist unser erstes Zoom-Workplace-Produkt mit von Grund auf eingebauter generativer KI. Es wandelt mühelos Informationen aus Zoom Meetings in nutzbare Dokumente und Wissensdatenbanken um, damit sich Teams auf die wichtige Arbeit konzentrieren können", erklärt Smita Hashim, Chief Product Officer bei Zoom . Wer über eine kostenpflichtige Zoom-Workplace-Lizenz verfügt, kann Zoom Docs ohne zusätzlichen Kosten nutzen. Mehr zum Thema findet sich hier . (cma)