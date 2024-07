Teleguard erhält Zoom-ähnliche Funktion für Group-Calls

Swisscows, Anbieter des datenschutzfreundlichen Schweizer Messengers Teleguard , bringt mit Version 4.0 eine Zoom-ähnliche Funktion heraus. Nutzerinnen und Nutzer können in dieser über einen Link externe Gesprächspartner in Calls einladen. Die eingeladene Person kann wiederum via den gängigsten Browsern an einer Online-Konferenz teilnehmen, auch wenn sie keinen Messenger-Account hat und die Teleguard-App nicht installiert ist. Für die externen Teilnehmer ist der Online-Anruf ebenfalls Ende-zu-Ende verschlüsselt. Ausserdem ist es nun in Teleguard möglich, Gruppen- und Konferenztelefonate zu halten. Das Update wird ab sofort ausgerollt.Mit der neuen Funktion will die hiesige Softwareschmiede Swisscows, die auch die gleichnamige Suchmaschine betreibt, zur Alternative für Zoom und Teams werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Neben der Gratis-Version von Teleguard gibt es die Unternehmensversion "Teleguard for Business". Damit können Firmen ihre eigene Kommunikationsplattform aufbauen und selbstständig verwalten. (cma)