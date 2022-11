Teleguard neu mit IP-Telefonie

(Quelle: Swisscows)

3. November 2022 - Der Schweizer Messaging-Dienst Teleguard wartet mit einer aufgefrischten App und mit einem neuen IP-Telefonie-Service zum Telefonieren mit beliebigen Kommunikationspartnern auf.

Der auf Privatsphäre getrimmte Schweizer Messaging-Dienst Teleguard wartet in Version 2.3.0 seiner App mit einem neuen Feature auf: Neu sind neben herkömmlichen Messages und Sprachnachrichten auch Telefonate via Internet möglich. Teleguard-Nutzer können über die neue IP-Telefonie von Teleguard beliebige Telefonnummern in der ganzen Welt anrufen. Der IP-Telefoniedienst ist allerdings kostenpflichtig: Bevor man ihn nutzen kann, muss man sein Teleguard-Konto mit einem Guthaben aufladen. Dafür entfallen dann beim Telefonieren im Ausland die Mobilfunk-Roaminggebühren.Die neue Version der Teleguard-App für Android, iOS und Windows wartet zudem mit einem aufgefrischten Design auf. Die App kommt sichtlich frischer und moderner daher. Die Grundfarbe bleibt zwar altrosa, das Ganze wirkt aber weniger altbacken als bisher, und es gibt einen Dark Mode. Was sich glücklicherweise nicht geändert hat, ist die grundlegende Architektur des Dienstes. Nach wie vor muss man keine Telefonnummer und keine E-Mail-Adresse angeben, um den Dienst zu nutzen – die App generiert selbst eine anonyme Teleguard-ID. Und auf den Servern des Betreibers Swisscows werden keine Nutzerdaten gespeichert. (ubi)