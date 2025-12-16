cnt
iPhone Fold wohl ohne Face ID dafür mit Touch ID an der Seite
iPhone Fold wohl ohne Face ID dafür mit Touch ID an der Seite

Apple könnte beim iPhone Fold auf Face ID verzichten und stattdessen einen seitlich integrierten Fingerabdrucksensor nutzen. Das faltbare iPhone soll dabei vor allem auf ein besonders dünnes Design ausgerichtet sein.
16. Dezember 2025

     

Beim erwarteten iPhone Fold könnte Apple die Entsperrung per Face ID durch einen seitlichen Fingerabdrucksensor ersetzen. Das Tech-Portal "Neowin" beruft sich dabei auf den Digital Chat Station Bericht auf "Weibo", der behauptet, Apple setze bei seinem ersten faltbaren iPhone auf Touch ID an der Seite und verzichte damit auch auf eine 3D-Ultraschall-Fingerabdrucktechnik. Als Grund nennt der Bericht das Ziel, das Gerät so dünn wie möglich zu bauen. Die Quelle vergleicht diese Entscheidung mit dem Vorgehen rund um ein iPhone Air, bei dem ebenfalls Schlankheit im Vordergrund stehen soll.


Neben der Biometrie nennt Digital Chat Station weitere angebliche Spezifikationen. Nach Darstellung des Berichts soll das iPhone Fold ein 7,58-Zoll-Innendisplay und ein 5,25-Zoll-Aussendisplay bekommen und eine 48-Megapixel-Dual-Kamera bieten. Für die Frontkamera seien laut dem Hinweisgeber zwei Bauarten denkbar, einmal als Kamera unter dem Display, bei der der Sensor hinter dem Bildschirm sitzt und das Display darüber zur Aufnahme teilweise durchlässig wird, und einmal als Punch-Hole, also eine sichtbare, runde oder ovale Aussparung im Display, in der die Frontkamera sitzt. (dow)


