Microsoft bringt WinRE-Updates für Windows 11

Das Windows Recovery Environment WinRE, zu Deutsch Windows-Wiederherstellungsumgebung, kommt dann zum Zug, wenn Windows nicht ordnungsgemäss gestartet werden kann. Es dient dazu, bei gravierenden Fehlern zu helfen, den PC zurückzusetzen oder das System zu reparieren.
Microsoft hat jetzt dynamische Updates für und rund um WinRE publiziert, und zwar für die Windows-11-Versionen 24H2, 25H2 sowie 23H2. Die Aktualisierungen sind auf drei Update-Pakete aufgeteilt: Das Safe OS Dynamic Update KB5072537 bietet Verbesserungen für WinRE und zielt auf die Versionen 24H2, 25H2 und Windows Server 2025 ab. KB5071416 nennt sich Setup Dynamic Update und ist für Windows 11 23H2 konzipiert, ebenso das Safe OS Dynamic Update KB5072543. Über die Details dieser Updates schweigt sich Microsoft
aus, der Hersteller bewertet sie allerdings als kritisch. Es empfiehlt sich, die für die jeweilige Systemversion vorgesehene Aktualisierung aufzuspielen, entweder via Windows Update oder aus dem Microsoft Update Catalog.
(ubi)