Amazon präsentiert Satelliten-Terminal Leo Ultra

Amazon hat Leo Ultra vorgestellt, ein Terminal für das Amazons Satellitennetzwerk, das unlängst von Project Kuiper in Amazon
Leo umgetauft wurde. Wie der Konzern mitteilt, ermöglicht Leo Ultra Download-Geschwindigkeiten von einem Gbps, während beim Upload immerhin noch 400 Mpbs möglich sind. Leo Ultra ist Amazons bis anhin schnellstes Terminal und wurde für die Outdoor-Fixinstallation konzipiert. Das Terminal arbeitet mit einem von Amazon entwickelten Chip und auch Amazons proprietärem Radio-Frequency Design und lässt sich nahtlos in bestehende Netzwerk-Infrastruktur integrieren.
Amazons Satellitennerzwerk Leo
besteht derzeit aus 150 Low-Orbit-Satelliten und ist in der Lage, eine direkte Verbindung zu Amazon Web Services und anderen Netzwerken herzustellen, ohne Nutzung des öffentlichen Internets. Mit Direct to AWS (D2A) können AWS-Kunden eine direkte Verbinung zu ihren Cloud-Workloads herstellen, indem sie ein AWS Transit oder AWS Direct Connect Gateway verwenden. Daneben können Kunden mit Private Network Interconnect Netzwerkverbindungen in grossen Colocation-Einrichtungen aufbauen, um Remote-Standorte direkt mit ihrem Rechenzentrum zu verbinden.
(rd)