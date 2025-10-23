cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Salesforce träumt vom kollaborativen KI-Unternehmen
Quelle: Salesforce

Salesforce träumt vom kollaborativen KI-Unternehmen

Salesforce hat die Vision für das "Agentic Enterprise" vorgestellt, wo Menschen und KI-Agents kollaborativ arbeiten sollen. Die passende Plattform und einen Leitfaden für die Transformation gibt’s direkt dazu.
23. Oktober 2025

     

Nach Microsoft hat nun auch Salesforce seine Vision eines KI-zentrierten Unternehmens der Zukunft präsentiert. Die eigene Hausmesse Dreamforce, die in Salesforces Heimatstadt San Francisco durchgeführt wurde, stand deutlich unter dem Stern des sogenannten "Agentic Enterprises", wie es Salesforce nennt.

Dieses Konzept für dieses neue Arbeitsmodell gleicht recht stark Microsofts Vision einer "Frontier Firm", die Redmond im April 2025 vorgestellt hatte ("Swiss IT Magazine" berichtete). So sollen KI-Agents im Prinzip für den Menschen arbeiten, der in einer Management-Position Aufgaben an die Agenten verteilt. Im Kern sei das ein kollaboratives System, wie Salesforce schreibt. KI erweitere das menschliche Potenzial und steigere die Arbeitszufriedenheit, wie der CRM-Spezialist versichert.


Wie Salesforce betont, sei das Agentic Enterprise kein Buzzword und es gehe auch nicht darum, den Menschen als Arbeitskraft zu ersetzen. Das Agentic Enterprise solle lediglich mehr Raum für kreative und strategische Arbeit ermöglichen. Anzumerken ist, dass Salesforce-Chef Marc Benioff unlängst selbst noch verkündete, 4000 Arbeitskräfte mit KI ersetzt zu haben.
Als zugehöriges Produkt lancierte Salesforce denn auch gleich Agentforce 360 und geht laut eigener Aussage damit strategisch "weit über CRM hinaus". Dabei geht es um eine zentrale Plattform für den Einsatz von KI-Agents im Unternehmen. An Bord sind etwa Komponenten für die Datennutzung, den Kundenservice und eine Slack-Integration, die auch als Oberfläche für die Mensch-Agent-Interaktion genutzt werden soll.


Für interessierte Unternehmen, die auf den Zug aufspringen wollen, stellt Salesforce ein "Playbook" – die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Umbau auf ein Agentic Enterprise – bereit. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Update zu Data Breach: Salesforce will kein Lösegeld zahlen

 9. Oktober 2025 - Die Cyberkriminellen, die angeblich massenhaft Kundendaten von Salesforce-Servern gestohlen haben sollen, fordern Lösegeld. Salesforce beteuert, dass es zu keinem relevanten Datenabfluss gekommen sei und will weder verhandeln noch bezahlen.

Salesforce hat 4000 Support-Mitarbeitende durch KI ersetzt

 3. September 2025 - Salesforce-CEO Marc Benioff (Bild) hat in einem Podcast enthüllt, dass bei Salesforce im Support, aber auch im Sales-Umfeld, im grossen Stil auf KI gesetzt wird.

Salesforce hebt Preise mehrerer Produkte an

 19. Juni 2025 - Salesforce erhöht die Preise mehrerer Produkte um durchschnittlich sechs Prozent. Als Grund nennt der CRM-Riese die kontinuierliche Verbesserung des Angebotes. Zudem gibt es neue KI-Modelle.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Netzwerke für das intelligente Europa
Interview: Wie GKB und Inventx Banking gestalten
Jetzt E-Days Webcasts online verfügbar
Circular IT: Effizienz trifft Nachhaltigkeit
Wenn Energienetze zu Datennetzen werden
Die Verbindung von Mensch und Technologie
Advertorial

Die Verbindung von Mensch und Technologie

Dieser Tage hätte man den Hauptsitz der Zurich Schweiz mit einem Tech-Inkubator verwechseln können: Kühlschränke gefüllt mit Energydrinks, Scrum-Boards gespickt mit farbigen Zettelchen und ein grosser, abgedunkelter Raum besetzt mit rund 100 Techies hinter ihrem Notebook. Es handelte sich aber vielmehr um den #ZHACK25, die zweite Ausführung des firmeneigenen Hackathons der Zurich Schweiz. Die Resultate nach zwei intensiven Tagen sind beeindruckend.
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER