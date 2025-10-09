cnt
Update zu Data Breach: Salesforce will kein Lösegeld zahlen
Update zu Data Breach: Salesforce will kein Lösegeld zahlen

Die Cyberkriminellen, die angeblich massenhaft Kundendaten von Salesforce-Servern gestohlen haben sollen, fordern Lösegeld. Salesforce beteuert, dass es zu keinem relevanten Datenabfluss gekommen sei und will weder verhandeln noch bezahlen.
9. Oktober 2025

     

Der CRM-Spezialist Salesforce hat ein Update zum Hacker-Angriff veröffentlicht. Die Cyberkriminellen der Gruppe Lapsus$ würden zwar versuchen, Lösegeld zu ergattern, Salesforce plane jedoch nicht, diesen Forderungen stattzugeben. Man werde nicht verhandeln und schon gar nicht bezahlen, so ein Sprecher gegenüber "The Register". Auch die Kunden wurden laut "Bloomberg" bereits entsprechend informiert.


Die Erpressungsversuche stehen laut Salesforce mit "vergangenen oder unbegründeten Vorfällen in Zusammenhang". Es gebe keine Anzeichen, dass die Plattform selbst kompromittiert wurde oder dass der angebliche Datendiebstahl mit einer Schwachstelle in der Software zusammenhänge. Trotzdem wird den Kunden empfohlen, wachsam gegenüber Phishing- und Social-Engineering-Versuchen zu sein. (win)


