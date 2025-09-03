cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Salesforce hat 4000 Support-Mitarbeitende durch KI ersetzt
Quelle: Salesforce

Salesforce hat 4000 Support-Mitarbeitende durch KI ersetzt

Salesforce-CEO Marc Benioff (Bild) hat in einem Podcast enthüllt, dass bei Salesforce im Support, aber auch im Sales-Imfeld, im grossen Stil auf KI gesetzt wird.
3. September 2025

     

Bei Salesforce wurden 4000 von insgesamt 9000 Mitarbeitenden im Support durch KI ersetzt. Dies hat CEO Marc Benioff laut einem Bericht von "Business Insider" im Podcast "The Logan Bartlett Show" erzählt. Dank KI habe man die Zahl der Mitarbeitenden im Support-Bereich von 9000 auf 5000 reduzieren können, weil KI-Assistenten zahlreiche Standard-Aufgaben abnehmen. So brauche man weniger Mitarbeitende, und könne die freigewordenen Kapazitäten nun im Vertrieb einsetzen, so Benioff.

KI und menschliche Mitarbeitende sollen bei Salesforce Hand in Hand arbeiten, so der CEO weiter. Dazu habe man ein System implementiert, das erkenne, wenn die KI ihre Grenzen erreiche, und den Kunden dann an einen Mitarbeitenden übergebe.


Laut "Business Insider" soll Marc Benioff im Podcast ausserdem erklärt haben, dass sich bei Salesforce über die Jahre über 100 Millionen Sales-Leads aufgestaut hätten, die aufgrund Fachkräftemangels nicht hätten abgearbeitet werden können. Auch hier komme nun KI zum Einsatz, und dank dieser KI-Sales-Agenten werde nun jeder Lead, der Salesforce je kontaktiert habe, verfolgt. Auch hier komme eine Kombination aus KI und menschlichen Mitarbeitenden zum Einsatz. 50 Prozent der Gespräche mit Kunden würden durch KI geführt, 50 Prozent durch Menschen. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Salesforce hebt Preise mehrerer Produkte an

 19. Juni 2025 - Salesforce erhöht die Preise mehrerer Produkte um durchschnittlich sechs Prozent. Als Grund nennt der CRM-Riese die kontinuierliche Verbesserung des Angebotes. Zudem gibt es neue KI-Modelle.

Salesforce und Google bauen strategische Partnerschaft aus

 26. Februar 2025 - Eine erweiterte Partnerschaft zwischen Salesforce und Google Cloud ermöglicht Kunden die flexible Entwicklung von KI-Lösungen und den Betrieb der Lösungen Agentforce, Data Cloud und Customer 360 auf Google Cloud.

Mark Benioff: Copilot ist bloss der neue Karl Klammer

 21. Oktober 2024 - Salesforce-CEO Mark Benioff (Bild) hält nicht viel von Microsofts Copilot. Der KI-Dienst funktioniere nicht und bringe keinen wirklichen Nutzen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Warum Unternehmen ihre Strategie überdenken müssen
Mehr Know-how durch USV-Beratung
Wie Agentic AI Unternehmensprozesse transformiert
E-Days LiveWebinar 2025: Spannende Technologie-Tracks
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER