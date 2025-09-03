Salesforce hat 4000 Support-Mitarbeitende durch KI ersetzt

Bei Salesforce
wurden 4000 von insgesamt 9000 Mitarbeitenden im Support durch KI ersetzt. Dies hat CEO Marc Benioff laut einem Bericht
von "Business Insider" im Podcast "The Logan Bartlett Show" erzählt. Dank KI habe man die Zahl der Mitarbeitenden im Support-Bereich von 9000 auf 5000 reduzieren können, weil KI-Assistenten zahlreiche Standard-Aufgaben abnehmen. So brauche man weniger Mitarbeitende, und könne die freigewordenen Kapazitäten nun im Vertrieb einsetzen, so Benioff.
KI und menschliche Mitarbeitende sollen bei Salesforce Hand in Hand arbeiten, so der CEO weiter. Dazu habe man ein System implementiert, das erkenne, wenn die KI ihre Grenzen erreiche, und den Kunden dann an einen Mitarbeitenden übergebe.
Laut "Business Insider" soll Marc Benioff im Podcast ausserdem erklärt haben, dass sich bei Salesforce über die Jahre über 100 Millionen Sales-Leads aufgestaut hätten, die aufgrund Fachkräftemangels nicht hätten abgearbeitet werden können. Auch hier komme nun KI zum Einsatz, und dank dieser KI-Sales-Agenten werde nun jeder Lead, der Salesforce je kontaktiert habe, verfolgt. Auch hier komme eine Kombination aus KI und menschlichen Mitarbeitenden zum Einsatz. 50 Prozent der Gespräche mit Kunden würden durch KI geführt, 50 Prozent durch Menschen.
