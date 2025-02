Salesforce und Google bauen strategische Partnerschaft aus

Salesforce und Google erweitern ihre strategische Partnerschaft. Unternehmen sollen auf dieser Basis grössere Auswahl an Modellen und Funktionen für die Entwicklung und Bereitstellung KI-basierter Agenten erhalten. Durch die erweiterte Partnerschaft sollen Salesforce-Kunden in der Lage sein, Agentforce-Agenten mit Google Gemini zu erstellen. Salesforce lässt sich zudem nun auf der Google-Cloud-Infrastruktur in verschiedenen Regionen betreiben. Unternehmen können so massgeschneiderte KI-Lösungen entwickeln, ohne ausschliesslich an einen Anbieter gebunden zu sein, und die Salesforce-Lösungen Agentforce, Data Cloud und Customer 360 über den Google Cloud Marketplace einfacher beziehen.Ausserdem ermöglicht die Zero-Copy-Technologie eine nahtlose bidirektionale Datennutzung aus Google Bigquery und Salesforce – dazu wurde 2024 ein Zero Copy Partner Network geschaffen, das neben Salesforce und Google Cloud AWS, Databricks und Snowflake zu den Gründungsmitgliedern zählt. Das Zero-Copy-Netzwerk umfasst zudem die ISV-Partner von Salesforce , die neue Zero Copy Data Kits für die Salesforce Data Cloud erstellen. Darüber hinaus gehören Systemintegratoren wie Accenture, Cognizant, Deloitte Digital und PwC dazu, die Unternehmen bei Implementierungen der Salesforce Data Cloud unterstützen. (ubi)