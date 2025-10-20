Kritisches Leck in Adobe Experience Manager

Laut der US-Behörde CISA macht eine bereits im August 2025 geschlossene Schwachstelle in Adobes Content-Management-Plattform Experience Manager (AEM) weiterhin Probleme: Angreifer nutzen das Leck aktuell aus. Es handelt sich um die Schwachstelle CVE-2025-54253
, die mit einem CVSS Score von 10.0, was dem Höchstwert entspricht, als kritisch gilt. Sie ermöglicht es Angreifern, beliebigen Code einzuschleusen und auszuführen und so das betroffene System komplett zu kompromittieren.
Wer das Update noch nicht aufgespielt hat, das Adobe
im August als Notfall-Update für die Komponente Experience Manager Forms on JEE verteilt hat, sollte dies rasch möglichst nachholen. Betroffen sind die AEM-Versionen bis 6.5. 23.0. Nähere Informationen sind einem Security Bulletin
von Adobe zu entnehmen.
(ubi)