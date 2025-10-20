cnt
Kritisches Leck in Adobe Experience Manager
Quelle: Depositphotos

Kritisches Leck in Adobe Experience Manager

Eine Sicherheitslücke in Adobe Experience Manager wird von Angreifern aktiv ausgenutzt. Ein Patch steht bereits seit August 2025 zur Verfügung und sollte, falls noch nicht geschehen, sofort aufgespielt werden.
20. Oktober 2025

     

Laut der US-Behörde CISA macht eine bereits im August 2025 geschlossene Schwachstelle in Adobes Content-Management-Plattform Experience Manager (AEM) weiterhin Probleme: Angreifer nutzen das Leck aktuell aus. Es handelt sich um die Schwachstelle CVE-2025-54253, die mit einem CVSS Score von 10.0, was dem Höchstwert entspricht, als kritisch gilt. Sie ermöglicht es Angreifern, beliebigen Code einzuschleusen und auszuführen und so das betroffene System komplett zu kompromittieren.


Wer das Update noch nicht aufgespielt hat, das Adobe im August als Notfall-Update für die Komponente Experience Manager Forms on JEE verteilt hat, sollte dies rasch möglichst nachholen. Betroffen sind die AEM-Versionen bis 6.5. 23.0. Nähere Informationen sind einem Security Bulletin von Adobe zu entnehmen. (ubi)


SPONSOREN & PARTNER