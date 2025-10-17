cnt
Swisscom im Connect-Test erneut bester Festnetzanbieter
Swisscom im Connect-Test erneut bester Festnetzanbieter

Beim diesjährigen Festnetzanbieter-Test der Zeitschrift "Connect" holt sich Swisscom bei den landesweiten Anbietern erneut den Sieg. Bei den regionalen Playern erzielte Salt das beste Ergebnis.
17. Oktober 2025

     

Beim diesjährigen "Connect"-Test der landesweit tätigen Schweizer Festnetzanbieter ging Swisscom erneut als Sieger vor Sunrise aus dem Rennen hervor. Dabei bleibt zu erwähnen, dass beide Anbieter Top-Leistungen vorlegten und von insgesamt 1000 möglichen Punkten 991 respektive 979 Punkte holten.

In der Abdeckung liegt Swisscom mit einem Verfügbarkeitswert von 97,4 nur minimal vor Sunrise mit 96,2 Prozent. Bei den durchschnittlichen Download-Raten findet sich indessen Sunrise mit 338,6 Mbps deutlich vor Swisscom mit 278,7 Mbps. Hingegen erweist sich wiederum Swisscom als Gewinner bei den mittleren Upload-Raten: Mit einem Wert von 158,5 Mbps werden die Sunrise-Werte von 137,6 Mbps deutlich übertroffen. Exakt dasselbe Resultat erzielen die beiden Telcos derweil bei der Netzstabilität.


Bei den regionalen Anbietern konnte Salt mit 985 von 1000 möglichen Punkten das Rennen für sich entscheiden und distanzierte die nachfolgenden Anbieter Quickline und Netplus, die 937 respektive 912 Punkte erreichten, deutlich. Punkten konnte Salt insbesondere bei der Abdeckung, die 89,7 Prozent erreicht, während Quickline und Netplus mit 57,5 und 29,9 Prozent klar zurückliegen. Auch die mittlere Download-Rate liegt mit gut 413 Mpbs deutlich über den 187 respektive 228 Mpbs, die von Quickline und Netplus erreicht wurden. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Upload-Datenraten, während sich bei der Stabilität wie bei den landesweiten Anbietern keine Unterschiede zeigen. (rd)


