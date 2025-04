Hotline-Test: Swisscom vor Salt und Sunrise

Die Zeitschrift "Connect" hat einmal mehr die Hotlines der grossen Schweizer Netzbetreiber getestet . Am besten abgeschnitten hat Swisscom – und dabei das Ergebnis aus dem Vorjahr noch einmal steigern können. Der Anbieter erreicht insgesamt 490 von 500 möglichen Punkten. Ein Blick auf die detaillierten Testergebnisse zeigt, dass Swisscom bezüglich Erreichbarkeit, Sprachdiagnosesystem und Freundlichkeit die maximal mögliche Punktzahl erreicht. Leicht unter dem Maximum bleibt man hingegen beim Punkt "Qualität der Aussagen" sowie bezüglich Wartezeit, wo es lediglich das Prädikat "sehr gut" anstelle von "überragend" gibt.Ebenfalls ein hervorragendes Hotline-Testergebnis kann Salt mit Total 485 Punkten vorweisen. Der Telco erreicht in allen Punkten das Prädikat "überragend" und liegt nur aufgrund des Kriteriums "Qualität der Aussagen" leicht hinter Swisscom . Im Vorjahr lag Salt noch auf Platz drei; zulegen konnte man unter anderem bezüglich Erreichbarkeit und Freundlichkeit.Der dritte Platz ging heuer somit an Sunrise mit Total 461 Punkten. Laut "Connect" liess Sunrise im Vergleich mit dem Vorjahr primär bezüglich Beratungsqualität nach. Dafür sei die Wartezeit etwas verkürzt worden. Das Prädikat "überragend" gab es für Sunrise heuer bezüglich Erreichbarkeit, Sprachdialogsystem und Freundlichkeit, während die Wartezeit und die Qualität der Aussagen "nur" mit "sehr gut" bewertet wurden. (mw)