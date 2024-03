Top-Noten: Schweizer Telco-Hotlines verbessern sich weiter

"Connect" hat einmal mehr die Qualität von Telco-Hotlines im DACH-Raum getestet – und einmal mehr schwimmen die drei grossen Schweizer Anbieter oben auf. Auch die Rangliste gestaltet sich gleich wie im vergangenen Jahr Swisscom belegt den ersten, Sunrise den zweiten und Salt den dritten Platz. Im Vergleich zur Konkurrenz in Deutschland und Österreich muss sich aber keiner der drei verstecken, und alle drei haben gegenüber April 2023 Boden gutgemacht und konnten ihre Services weiter verbessern. Für den Test wurden pro Anbieter je 50 Testanrufe durchgeführt.Mit der Note "überragend" und 475 von 500 möglichen Punkten holt sich Swisscom also den ersten Platz. Besonders die Note "sehr gut" in der Königsdisziplin Beratungsqualität wird besonders hervorgestrichen. Die Erreichbarkeit ist beim Swisscom-Support wird nach wie vor als "überragend" eingestuft. Nur bei der Wartezeit hat Swisscom leicht nachgelassen: Man wartete 2024 rund 20 Sekunden länger (Note: "gut") – laut "Connect" aber ein Opfer, das sich dank der Beratungsqualität auch lohnt. Die Noten der weiteren Kategorien: Sowohl fürs Sprachdialogsystem als auch für die Freundlichkeit gibt’s ebenfalls ein "überragend".

Sunrise auf Platz 2 kann, wie Swisscom , die Note "überragend" in den Kategorien Erreichbarkeit, Sprachdialogsystem und Freundlichkeit einheimsen, die Qualität der Aussagen sowie die Wartezeit wird derweil mit "sehr gut" bewertet. Total holt Sunrise damit 466 von 500 Punkten und schneidet insgesamt mit "sehr gut" ab.Salt liegt mit der immer noch ausgezeichneten Punktzahl von 444 Punkten auf dem dritten Platz (Gesamtnote: "sehr gut"). In Sachen Erreichbarkeit ist auch Salt "überragend", in allen anderen Kategorien verbucht man die Note "sehr gut".Die hiesigen Telcos haben sich im Schnitt also allesamt verbessert, was ihre Hotlines angeht. Nur in einem Punkt gibt es bei allen dreien Einbussen: Die Wartezeiten sind überall leicht gestiegen. Ein Opfer, das man bei dieser Qualität jedoch wohl gerne in Kauf nimmt.Alle Testergebnisse des "Connect" Hotline Tests finden sich hier. (win)