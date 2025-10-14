Neuer Fachausweis AI Business Specialist vom Bund genehmigt

Grünes Licht für den neuen eidgenössischen Fachausweis AI Business Specialist. Wie ICT-Berufsbildung Schweiz meldet, ist der Fachausweis vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) genehmigt worden. Die von ICT-Berufsbildung Schweiz gemeinsam mit der Wirtschaft entwickelte Weiterbildung soll Fachkräfte darauf vorbereiten, das Potenzial von Künstlicher Intelligenz (KI) gezielt für Unternehmen nutzbar zu machen. Die erste Berufsprüfung ist für den Herbst 2026 geplant.AI Business Specialists sollen eine Schnittstellenfunktion zwischen Geschäftsstrategie und technologischer Umsetzung übernehmen. Sie sollen mögliche Anwendungsfelder für KI analysieren, Projekte von der Konzeption bis zur Umsetzung begleiten und Unternehmen bei der Einführung entsprechender Lösungen beraten, so ICT-Berufsbildung Schweiz. Ziel sei es, KI verantwortungsvoll und im Sinne eines nachhaltigen Mehrwerts für Organisationen, Mitarbeitende und Gesellschaft einzusetzen.Die neue Berufsprüfung richtet sich auch an Personen ohne ICT-spezifischen Hintergrund. Für die Zulassung sind je nach Vorbildung zwei bis vier Jahre Berufserfahrung erforderlich. Mit einem EFZ im ICT-Berufsfeld braucht man nur zwei Jahre Berufspraxis. Mit einem EFZ oder einer gleichwertigen Ausbildung aus einem anderen Berufsfeld werden vier Jahre Berufspraxis verlangt, davon mindestens zwei Jahre in der Entwicklung oder im Management von Projekten, Produkten oder Prozessen. Eine Vorabklärung der Zulassungsbedingungen kann über ICT-Berufsbildung Schweiz erfolgen.ICT-Berufsbildung Schweiz weist auf ein grosses Interesse an der neuen Qualifikation hin. Vorbereitungskurse würden schweizweit von verschiedenen Bildungsanbietern angeboten, erste Angebote seien bereits gestartet. (mw)