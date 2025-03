ICT Education & Training Award 2025: Anmeldefenster geöffnet

ICT-Berufsbildung öffnet das Bewerbungsfester für den Education & Training Award, wie in einer Mitteilung verkündet wird. Ab sofort und bis zum 16. Mai können sich Lehrbetriebe für den Award anmelden. Die Auszeichnung ehrt überdurchschnittliches Engagement für den Berufsnachwuchs im ICT-Sektor. Zur Teilnahme berechtigt sind Lehrbetriebe, die Lernende in den Berufen Informatiker/in EFZ, Betriebsinformatiker/in EFZ, Mediamatiker/in EFZ, ICT-Fachfrau/-mann EFZ, Entwickler/in digitales Business EFZ und/oder Gebäudeinformatiker/in EFZ ausbilden.Eine unabhängige Jury nominiert in drei Kategorien jeweils drei Organisationen, die zum Finalistenevent eingeladen werden. Die drei Kategorien basieren auf der Anzahl ICT-Fachkräfte im Betrieb und gliedern sich nach den Grössen "1-20", "21-100" und "über 100" ICT-Mitarbeitende. Aus dieser Shortlist nominiert die Jury dann pro Kategorie einen Gewinner. Diese werden anschliessend an der Digital Economy Award Night am 13. November 2025 im Hallenstadion Zürich bekanntgegeben. Ebenfalls wird bei dieser Gelegenheit verkündet, welcher der drei Kategoriebesten als Top-Lehrbetrieb den ICT Education & Training Award in Empfang nehmen darf.Bewerbungen werden an dieser Stelle entgegengenommen. (dok)