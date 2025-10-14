Werbung in der Google-Suche kann neu eingeklappt werden

Google passt die Anzeige von Werbung in den Suchresultaten an. Neu werden die "Sponsored"-Einträge, also die via Google
Ads gekauften Werbeanzeigen, unter einer Kategorie zusammengefasst und lassen sich sogar minimieren respektive zusammenklappen. Aber: erst, nachdem man sie komplett durchgescrollt hat. Der neue, alle Anzeigen überspannende Titel bleibt bis zum Ende der Anzeigen oben am Bildschirmrand und soll insgesamt grösser und besser sichtbar sein. Laut internen Tests vereinfache das die Navigation in den Top-Ergebnissen.
Das neue Design räume den Anzeigen den gleichen Platz ein wie zuvor, ausserdem sollen niemals mehr als vier gekaufte Suchresultate erscheinen.
Ebenfalls genutzt wird das neue Layout mit dem übergreifenden Titel für die Shopping-Werbungen, die oben an den Suchresultaten angezeigt werden. Noch unklar ist, wo sich im neuen Layout die KI-Antworten einreihen.
Der Rollout der Änderungen für Desktop und Mobile läuft derzeit.
(win)