Themenschwerpunkt: So gelingt der IT-Einkauf im KMU

Die neueste Oktober-Ausgabe von "Swiss IT Magazine" setzt sich mit dem Thema IT-Einkauf auseinander. Im Rahmen des Schwerpunktes beantworten Experten die wichtigsten Fragen und zeigen Best Practices sowie Fallstricke auf, die man beim Einkauf von Diensten, Hardware und Software kennen sollteIT Einkaufen mit System
Gregor R. Naef, CEO von Achermann ICT-Services
, zeigt die wichtigsten Faktoren des IT-Einkaufs im grossen KMU-Leitfaden. Der Beitrag bündelt Strategien fürs IT-Procurement in KMU – vom Ad-hoc-Kauf zum wiederholbaren Prozess – und zeigt, wie klare Anforderungen, Bewertungsmatrix und SLAs zu sicheren, vergleichbaren und skalierbaren Beschaffungsentscheiden führen.
Kaufen oder mieten – warum alte IT-Denke für KMU zu teuer ist
Netflix, Spotify, Handy-Abo – unser Alltag ist längst auf Miete gepolt. Doch in der IT halten viele KMU an der Kauf-Logik fest: hohe Investitionen, Geräte-Wildwuchs, Planungsfrust. Dabei zeigt sich: Wer mietet, gewinnt. Melis Winter, Managing Director Bern von Sonio
, zur grossen Investitionsfrage.Gebrauchte Software: Kostenkontrolle und Rechtssicherheit
Die Möglichkeiten rund um den Ein- und Verkauf gebrauchter Software-Lizenzen verschaffen KMU beim IT-Einkauf willkommenen Spielraum in Sachen Stabilität und Planbarkeit. Aus rechtlicher Sicht ist das absolut unbedenklich, wie Andreas E. Thyen, Präsident des Verwaltungsrats des Gebrauchtsoftware-Händlers Lizenzdirekt
, schreibt.Beschaffung von IT-Dienstleistungen im Zeitalter von AI
Urs Gysling, CEO und Mitinhaber des Schweizer Beschaffungshubs Gryps
, zeigt auf, worauf man beim Einkauf von KI-Lösungen achten sollte. Nur wer den Beschaffungsprozess strategisch angeht, schafft die Grundlage für Effizienz, Compliance und nachhaltige Wertschöpfung.
