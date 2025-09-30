Connect-Test: Schweizer Internet-Provider sind überragend

Das Schweizer Festnetz-Glasfaserangebot bekommt einmal mehr Top-Noten. Im Festnetztest Schweiz 2025
der Zeitschrift "Connect" erhalten Swisscom
und Sunrise
– die einzigen Schweizer Internet-Anbieter, die dank landesweitem Angebot wirklich vergleichbar sind – die Bewertung "überragend". Die beiden Telco-Riesen dürften aus Fairnessgründen nicht mit den restlichen Mitbewerbern verglichen werden, wie der Test klarstellt.
Gewinnerin des Rennens ist Swisscom mit einer Punktzahl von 991 Punkten (max. 1000 Punkte) und einem Marktanteil von 45 Prozent. Sunrise (Marktanteil: 30,5 Prozent) ist mit einem kaum nennenswerten Unterschied und einer Punktzahl von 979 auf Platz zwei. Die Kategorie Latenz ist hierbei das einzige Kriterium, bei dem Swisscom entscheidend Boden gutgemacht hat (228,1 statt 219,5 Punkte, max. 230). In allen anderen Bereichen (Abdeckung, Download, Upload und Stabilität) liegt der Unterschied bei unter drei Punkten. Das Ergebnis widerspiegelt auch ziemlich genau die Resultate aus dem vergangenen Jahr – auch hier war die Latenz das Kriterium, das Swisscom einen nennenswerten Vorsprung verschaffte. "Connect" betont aber, dass bei beiden Anbietern eine Verbesserung zum Vorjahr
festgestellt werden kann.
Bei den regionalen Anbietern wurden derweil Salt
, Quickline
und Netplus
verglichen. Hier gewinnt Salt mit einem Marktanteil von 6 Prozent und 985 Punkten vor Quickline (934 Punkte) und Netplus (912 Punkte). Auch Salt bekommt die Note "überragend", Quickline und Netplus die Bewertung "sehr gut".
Hier muss angemerkt werden, dass Salt vor allem aufgrund seiner Grösse dominiert: Bei der Abdeckung erreicht die Nummer drei auf dem Schweizer Markt 92,1 Punkte, Quickline und Netplus nur 67,9 respektive 45,5 Punkte, was einen grossen Teil des Punkteunterschieds erklärt. Bei den meisten anderen Ergebnissen ist der Vorsprung bis auf kleinere Ausreisser bei den Upload-Datenraten oder der Stabilität wiederum kaum nennenswert (siehe Tabelle unten). Der Spitzenplatz von Salt ist laut dem Test vor allem dadurch zu erklären, dass der Anbieter ausschliesslich Glasfaserleitungen mit 10Gbit/s anbietet und damit punkto Leistung in der Liga von Salt und Sunrise
mitspielt.
(win)