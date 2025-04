Chip-Netztest 2025: Alle super, Swisscom hervorragend

Die Tester loben generell die Beständigkeit der Mobilfunknetze, da die Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gegenden kaum ins Gewicht fallen. Auch wer häufig unterwegs ist, erfährt praktisch keine Beeinträchtigung: sowohl entlang der Schienennetze als auch von Autobahnen ist stets ein einwandfreier Service unabhängig vom Provider gewährleistet. Ebenfalls lobenswert ist die 5G-Verfügbarkeit. Diese besteht in den Städten nahezu lückenlos, wobei hier Swisscom mit einem knappen Abstand vor Sunrise und Salt führt. Ausserhalb von Städten kann Swisscom immer noch eine Abdeckung von 93,71 Prozent für sich reklamieren, während Sunrise (87,03 Prozent) und Salt (86,42 Prozent) noch Aufholbedarf haben.Abschliessend kommen die Tester zum Fazit, dass man als durchschnittlicher Gelegenheitsnutzer mit bestem Gewissen einfach den günstigten Tarif wählen kann und dennoch auf ein sehr hochwertiges Mobilfunknetz zählen kann. Salt und Sunrise liefern sich einen grossen Konkurrenzkampf, was sich auch in der sehr ähnlichen Note widerspiegelt. Swisscom , so die Tester, betreibt ein Mobilfunknetz, das sich nahe an der Perfektion befindet. Dies zeigt sich vor allem in Detaildisziplinen wie der 5G-Verteilung ausserhalb von Städten oder dem Anteil von Downloads, der eine Geschwindigkeit von über 100 Mbit/s erzielt hat. Ausserdem ist Swisscom in allen Disziplinen fast immer ein Quäntchen besser als die Konkurrenten – entsprechend führt Swisscom aber auch die höchsten Tarife auf.Der detaillierte Test kann an dieser Stelle eingesehen werden. (dok)