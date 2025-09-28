Microsoft startet neuen Marketplace für Cloud- und KI-Lösungen

Microsoft führt einen einheitlichen Marketplace
ein, über den Unternehmen Cloud-Lösungen sowie KI-Apps und -Agenten finden, testen, kaufen und direkt in ihrer Microsoft-Umgebung bereitstellen können.
Der Konzern beschreibt den neuen Microsoft
Marketplace als zentrale Anlaufstelle, die Azure Marketplace und Microsoft AppSource zusammenführt und damit das Management von Cloud und KI vereinfachen soll. Zum Start ist das Angebot in den USA verfügbar und soll schrittweise weltweit ausgerollt werden. Laut Microsoft umfasst der Katalog Zehntausende Lösungen aus Kategorien wie Daten/Analytik, Produktivität/Kollaboration sowie branchenspezifische Angebote – integriert in Azure, Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform und Microsoft Security.
Ein Schwerpunkt liege auf KI-Apps und Agenten. Nach Microsoft-Angaben sind über 3000 Lösungen direkt im Marketplace und in Microsoft-Produkten verfügbar – von Azure AI Foundry bis Microsoft 365 Copilot. Die Bereitstellung erfolge innerhalb der bestehenden Tenant-Umgebung. Standards wie das Model Context Protocol (MCP) sollen die Anbindung beschleunigen. IT-Abteilungen erhalten laut dem Unternehmen zentrale Verwaltungs- und Kontrollfunktionen, so dass Beschaffung und Rollout an Sicherheits- und Governance-Vorgaben ausgerichtet bleiben.
Microsoft betont zudem die Channel-Einbindung. Kunden können über ihren Cloud Solution Provider einkaufen oder einen Partner beauftragen, Lösungen zu beschaffen. Distributoren wie Arrow
, Crayon
, Ingram Micro
, Pax8
und TD Synnex
integrieren laut dem Beitrag den Katalog in ihre eigenen Marktplätze. Für Softwareanbieter führt Microsoft "Resale Enabled Offers" in einer privaten Vorschau ein. Autorisierte Vertriebspartner sollen damit private Angebote im Namen des Herstellers verkaufen können.
(dow)