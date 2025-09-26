cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Apple nennt DMA als Grund für verzögerte iOS Features in der EU
Quelle: Depositphotos

Apple nennt DMA als Grund für verzögerte iOS Features in der EU

Apple macht den Digital Markets Act für Verzögerungen bei neuen iOS-Funktionen verantwortlich, die EU-Kommission hält dagegen und betont Wahlfreiheit und fairen Wettbewerb.
26. September 2025

     

Apple verschiebt in der EU mehrere iOS-Funktionen und macht dafür den Digital Markets Act (DMA) verantwortlich, während die EU-Kommission entgegnet, das Gesetz diene der Wahlfreiheit der Nutzer und fairem Wettbewerb. Apple verknüpft die Aufschübe mit den Interoperabilitätsregeln des DMA und nennt als betroffene Features Live-Übersetzung, iPhone-Spiegelung sowie in Apple Karten "Besuchte Orte" und "Bevorzugte Routen". Diese Punkte gehen aus einer ausführlichen Stellungnahme des Unternehmens hervor, über die "Neowin" berichtet. Demnach sieht Apple das Problem darin, Funktionen erst dann anbieten zu dürfen, wenn sie auch mit Hardware und Diensten anderer Anbieter zusammenspielen – andernfalls drohten Strafen bis hin zu Verkaufsstopps in der EU.


In derselben Stellungnahme warnt Apple vor zusätzlichen Risiken durch die Öffnung des App-Stores und alternativer Zahlungswege. Nach Angaben des Unternehmens erschwerten Dritt-Storefronts die Orientierung, erhöhten das Betrugs- und Malware-Risiko und verlangten Zugriff auf "Kerntechnologien" sowie Nutzerdaten. Im Artikel geht weiter hervor, dass iOS durch die App-Store-Änderungen Android ähnlicher werde und EU-Nutzer vorübergehend weniger Auswahl bei einzelnen Funktionen hätten.
"Techcrunch" beschreibt die politische Eskalation: Apple macht die DMA-Durchsetzung für eine "schlechtere Erfahrung" in der EU verantwortlich, fordert eine Neubewertung des Gesetzes und verweist auf die Verschiebung der genannten Features. Der Artikel zitiert ausserdem die "Financial Times" (Paywall) mit der Forderung Apples, den DMA auszusetzen, bis ein "zweckdienlicheres" Instrument vorliegt.


Die EU-Seite weist die Kritik zurück. Ein Sprecher der Kommission sagte laut "Techcrunch", der DMA verlange keine Absenkung von Datenschutz oder Sicherheit. Ziel sei, Nutzerinnen und Nutzern mehr Auswahl zu geben, den Markt zu öffnen und gleiche Wettbewerbsbedingungen herzustellen. Die Kommission habe Apple Wege zur Interoperabilität aufgezeigt. Das Unternehmen habe dennoch wiederholt Details angefochten.
(dow)


Weitere Artikel zum Thema

Kein Downgrade von iOS 26 mehr möglich

 23. September 2025 - Apple hat die Signierung von iOS 18.6.2 beendet. Geräte, auf denen iOS 26 installiert ist, können damit nicht mehr zu einer früheren Betriebssystemversion zurückkehren.

iPhone 17 ist offenbar kratzempfindlich

 22. September 2025 - Verschiedene Modelle der iPhone-17-Serie zeigen als Demogeräte in den Apple Stores schon am ersten Verkaufstag Kratzspuren. Besonders betroffen sind die Gehäuse der dunklen Farbvarianten.

Apples Liquid Glass kann schwindlig machen

 22. September 2025 - Vom betrunkenen Gefühl bis zum optischen Chaos: Reddit-User beschweren sich über das neue Liquid Glass Design vom Apples iOS 26. Der Hersteller bietet aktuell keine Option an, um die missliebigen Bewegungseffekte abzuschalten.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Praxisnahes KI-Studium: CAS AI Engineering an der FFHS überzeugt
Lokale Stärke trifft globale Grösse
Gefunden: Moderne Virtualisierung
Digitale Transformation der Verwaltung
Lenzerheide Bergbahnen modernisiert Netzwerkinfrastruktur
Mit Security Awareness Trainings gegen die Gleichgültigkeit
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER