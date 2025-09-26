cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Gratis-Updates für Windows 10 in Europa, nicht aber in der Schweiz
Quelle: Depositphotos

Gratis-Updates für Windows 10 in Europa, nicht aber in der Schweiz

In den EU-Ländern sowie in Island, Norwegen und Liechtenstein können Windows-10-Anwender während einem Jahr weiterhin kostenlose Updates für Windows 10 beziehen. Die Schweiz ist von der Regelung offenbar ausgenommen.
26. September 2025

     

Nachdem eine Verbraucherorganisation Druck gemacht hat, krebst Microsoft zurück und stellt in der EU die Sicherheitsupdates für Windows während einem weiteren Jahr für Privatanwender kostenlos zur Verfügung. Laut "Windows Central" hat Microsoft bestätigt, dass die Regelung für den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum betreffe, also die EU-Statten, Island, Norwegen und Liechtenstein.

In diesen Ländern können Privatanwender damit bis zum 14. Oktober 2026 die Extended Security Updates kostenlos beziehen, wie Microsoft gegenüber dem Verband Euroconsumers bestätigt hat. Hingegen wird nicht mehr verlangt, dass Daten beim Online-Dienst OneDrive gespeichert werden. Hingegen dürfte wohl ein Microsoft-Account nach wie vor vorausgesetzt werden, da man sich für den Updates-Bezug registrieren muss.


Nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse, können Schweizer Privatanwender nicht von der neuen Regelung profitieren. Eine entsprechende Anfrage bei Microsoft Schweiz ist bis anhin unbeantwortet geblieben. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Extended Support für Windows 10 kostet Unternehmen Milliarden

 5. September 2025 - Am 14. Oktober werden sich viele Unternehmen für den Verbleib bei Windows 10 entscheiden. Laut einer Analyse wird sie dies Milliarden kosten.

Microsoft erhöht Druck zum Umstieg auf Windows 11

 25. August 2025 - Mit einem aufdringlichen Fullscreen-Popup drängt Microsoft die verbliebenen Windows-10-User dazu, jetzt endlich auf Windows 11 umzusteigen. Wer trotzdem bei Windows 10 bleiben will, erhält die Aufforderung später erneut.

Consumer ESU Program unterstützt bis zu 10 Windows-10-PCs

 8. August 2025 - Wer sich als Privatanwender dafür entscheidet, Windows 10 weiterhin zu nutzen und 30 Dollar für die Updates zu bezahlen, kann damit bis zu 10 PCs mit Sicherheitsupdates versorgen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Praxisnahes KI-Studium: CAS AI Engineering an der FFHS überzeugt
Lokale Stärke trifft globale Grösse
Gefunden: Moderne Virtualisierung
Digitale Transformation der Verwaltung
Lenzerheide Bergbahnen modernisiert Netzwerkinfrastruktur
Mit Security Awareness Trainings gegen die Gleichgültigkeit
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER