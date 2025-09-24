cnt
EU will Gesetz zu lästigen Cookie-Banners überarbeiten
EU will Gesetz zu lästigen Cookie-Banners überarbeiten

Sie sind allgegenwärtig und ehrlicherweise mühsam: Die Cookie-Banner haben die Nutzung des Internets nachhaltig verändert. Nun denkt die EU über entscheidende Anpassungen nach.
24. September 2025

     

Die von der EU initiierten und nun bereits seit mehr als 10 Jahren bestehenden Regeln zu Cookies sollen überarbeitet werden. Konkret geht es um die Cookie-Banner, die heute auf den meisten Websites angetroffen werden und für die Nutzer zur mühseligen Standard-Kür geworden sind.

Entweder man klickt sich durch (die teilweise mehrere Layer tiefen) Cookie-Einstellungen, um diese zu deaktivieren oder man nimmt die Cookies und damit oft die Verarbeitung der eigenen Daten einfach an. Viele Nutzer nehmen laut Untersuchungen die Cookies an oder schliessen das Fenster einfach. Noch höher wird die Zahl der Zustimmenden bei der Verwendung der nach DSGVO verbotenen Dark Patterns. So werden Design-Tricks bezeichnet, mit denen die "Akzeptieren"-Option prominenter und nutzerfreundlicher präsentiert wird.


Wie "Politico" berichtet, soll die EU nun über Anpassungen der Gesetzgebung nachdenken und in erste Verhandlungen mit der Industrie getreten sein. Zur Diskussion steht etwa die Option, die Zustimmung oder Ablehnung der Cookies direkt in den Browser-Einstellungen unterbringen zu können. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Mozilla trackt heimlich Firefox-User

 26. September 2024 - Mozilla hat ein neues Feature in Firefox implementiert, das das Tracking übernimmt und Cookies stattdessen verhindert. Die Datenschutzorganisation Noyb ist darüber gar nicht erfreut und hat Beschwerde eingereicht.

Google blockiert Drittanbieter-Cookies in Chrome doch nicht

 23. Juli 2024 - Im Firefox-Browser und Apples Safari sind Drittanbieter-Cookies standardmässig blockiert. Google wollte dies für Chrome ebenfalls umsetzen – hat jetzt aber eine Kehrtwende vollzogen.

Chrome beginnt im Januar mit Verzicht auf Drittanbieter-Cookies

 15. Dezember 2023 - Google wird ab dem neuen Jahr damit beginnen, bei seinem Browser Chrome auf Drittanbieter-Cookies zu verzichten. Zum Start wird die Tracking-Protection-Funktion bei einem Prozent der Nutzer ausgerollt.


