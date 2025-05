Open AI: Gemeinnützig oder hochprofitabel?

Darf eine KI rein profitorientiert sein – oder soll sie dem Gemeinwohl dienen? Diese Frage warf im Fall ChatGPT öffentlich grosse Wellen. Und sie eskalierte zur persönlichen Fehde zwischen dem Open AI CEO Sam Altman und dem Tesla Tycoon Elon Musk. Der reichste Mann der Welt drohte gar mit einer Firmenübernahme Der neuste Stand der Dinge: Der kommerzielle Teil von OpenAI wird in eine sogenannte Public Benefit Corporation (PBC) überführt. Dieses Konstrukt ist per Definition sowohl den Investoren als auch der Gesellschaft verpflichtet.Das muss aber keine Niederlage für Sam Altman und sein Unternehmen sein. Die Gründe: Eine Public Benefit Corporation ist nicht per se eine gemeinnützige Körperschaft. Zwar kann Open AI in der neuen Form nicht einfach nach Belieben Wettbewerber aufkaufen oder exklusive Deals mit Kunden verhandeln. Es unterliegt in den USA zudem der Kontrolle durch die Generalstaatsanwälte.