Apple muss Vorgaben für App Store lockern

Apple muss die Regeln für seinen App Store weiter lockern. Eine US-Richterin hat unlängst entschieden, dass Apple keine Beteiligung an den Gewinnen aus dem App Store zusteht ( via "Heise"). Nun folgen schon die ersten konkreten Schritte der App-Entwickler: So verkündet etwa Spotify , dass man bereits eine neue Version seiner Musik-Streaming-App in den Startlöchern hat, die den Nutzern einen Weg zu einer alternativen Bezahlmöglichkeit für ihr Abo weiterleitet – und zwar ausserhalb der App. Dabei geht es im vorliegenden Fall zwar nur um den US-Markt, doch auch eine unlängst von der EU ausgesprochene Busse gegen Apple stützt sich auf eine ähnliche Begründung. Damit wird Apple auch in der EU künftig gezwungen sein, den App-Entwicklern ähnliche Zugeständnisse zu machen.Die Massnahmen, die die zuständige Richterin erlassen hat, gewähren den Entwicklern fortan deutlich mehr Rechte. So dürfen sie ihre Nutzer wie Spotify künftig auf Angebote und Bezahlportale ausserhalb der App weiterleiten , müssen dazu keine Informationen an Apple herausgeben und dürften keine Provisionen erheben. (win)