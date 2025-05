Apple warnt Nutzer in 100 Ländern vor Spyware-Angriffen

Apple warnt aktuell iPhone-Besitzer vor aktiven Spyware-Angriffen. Laut Medienberichten sollen entsprechende Meldungen an Personen in über 100 Ländern versendet worden sein ( via "Techcrunch"). In diesen weist der Hersteller die Nutzer darauf hin, dass auf dem jeweiligen Smartphone ein Spyware-Angriff erkannt wurde und dass entsprechende Angriffe meist gezielt gegen bestimmte Personen gerichtet sind. Betroffen sind unter anderem ein italienischer Journalist und eine Aktivistin aus den Niederlanden.Wer genau hinter der Spyware steckt und um welche Software es sich handeln soll, hat Apple hingegen nicht bekanntgegeben. Aufgrund der Ausmasse und der damit verbundenen Kosten ist aber von einem staatlichen Akteur auszugehen. Beispielshaft verweist Apple in der Meldung auf die Software Pegasus der NSO Group.Es ist nicht der erste Fall dieser Art. Apple hatte Betroffene im vergangenen Jahr bereits zwei Mal vor vergleichbaren Spyware-Angriffen gewarnt. (sta)