Salt eröffnet neuen Flagship-Store in Basel

Salt baut sein Filialnetzwerk beziehungsweise sein "Home of Salt"-Konzept weiter aus. Zu den bestehenden Flagship-Stores in Zürich und Genf kommt nun ein neuer Standort am Marktplatz 5 in Basel. Am 16. April 2025 feierte das "Home of Salt" seine Eröffnung und somit auch den Umzug von der bisherigen Adresse am Marktplatz 32.Besuchern des Stores verspricht der Provider persönliche Beratung vom Expertenteam und vor Ort testbare Geräte auf insgesamt 216 Quadratmetern. Aber auch ein Bereich für Geschäftskunden ist vorhanden sowie die Möglichkeit, gebrauchte Geräte im Rahmen des Rückkaufprogramms abzugeben."Es war nur eine Frage der Zeit, das Konzept Home of Salt mit der Eröffnung eines dritten Flagship-Stores nach Basel zu bringen", erklärt Max Nunziata, CEO von Salt . "Mit dem Ziel, unseren Abonnenten hochwertige Produkte und Premium-Dienstleistungen zu attraktiven Preisen anzubieten, freuen wir uns, eine moderne, ansprechend gestaltete Verkaufsfläche zu präsentieren, die ein herausragendes Kundenerlebnis bei Salt ermöglicht." (sta)