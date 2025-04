Powertoys sollen lästiges Copy/Paste-Problem beseitigen

Microsoft bringt erfahrungsgemäss jeden Monat eine neue Version seiner Windows-Toolsammlung Powertoys mit neuen Features zu den Usern. Mit einer der nächsten Versionen will Microsoft einem ungeliebten Copy/Paste-Problem beim Kopieren und Einfügen von Text aus PDF-Dokumenten Paroli bieten: Das Modul Advanced Paste soll um eine Funktion erweitert werden, die aus Text, der von PDF-Dateien kopiert wurde, sämtliche überflüssigen Zeilenumbrüche entfernt. Das würde den Nutzern viel Aufwand und Zeit beim Umgang mit Text aus PDFs ersparen.Die neue Funktion wird den bisherigen Advanced-Paste-Features "Paste as plain text" und "Paste as markdown" gleichen und wurde seit langem von zahlreichen Usern gewünscht, was vielen Feature Requests auf der Github-Seite von Powertoys zu entnehmen ist. Ein Mitglied des Powertoys-Teams hat dieses Feature nun mit dem Status "in Progress" versehen und zum Backlog hinzugefügt. Das ist ein Zeichen dafür, dass Microsoft die Funktion in Zukunft zu Powertoys hinzufügen will, auch wenn bisher kein konkreter Zeitpunkt bekannt ist. (ubi)