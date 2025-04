Powertoys 0.90 kommt mit Command Palette

Microsoft hat seine Powertoys für Windows in Version 0.90 veröffentlicht. Im Rampenlicht steht dabei das neue Modul Command Palette (CmdPal). Es handelt sich dabei um eine erweiterbare Weiterentwicklung des Launchers Powertoys Run mit verbesserter Oberfläche. Aufgerufen wird die Command Palette mittels der Tastenkombination Windows-Alt-Space.Überarbeitet hat Microsoft auch den Color Picker, der neu auf .NET WPF statt WPF UI basiert. Das soll laut Microsoft zu verbesserten Themen, visueller Konsistenz über verschiedene Modi hinweg und besserer Kompatibilität führen. Im Modul Peek lassen sich Dateien nun direkt löschen, und in FancyZones und ImageResizer wurden verschiedene Bugs beseitigt. Dazu kommen diverse Bugfixes und Verbesserungen für Entwickler in mehreren Modulen wie Mouse without Borders, Powertoys Run, Settings, Workspaces und New+.Powetoys 0.90 steht ab sofort in unserer Freeware Library zum Download bereit . (ubi)