Powertoys 0.88 kommt mit neuem Präsentations-Tool ZoomIt

Die Utilities-Sammlung Powertoys ist in Version 0.88 erschienen und bringt ein gänzlich neues Feature mit. Mit der neuen Utility namens ZoomIt lässt sich der Bildschirm zoomen, mit Anmerkungen und Skizzen versehen und aufnehmen. Das Ganze eignet sich damit wohl vor allem für Live-Präsentationen und Demos. Weiter ist ein Screen Timer mit an Bord. Das Tool stammt aus der Microsoft-Abteilung Sysinternals und ist fortan fester Bestandteil von Powertoys. Mit der Zeit sollen ausserdem neue Features für ZoomIt entwickelt und in Powertoys integriert werden. Dazu soll die Werkzeugsammlung dank .Net 9.0.1 etwas performanter geworden sein.Weiter wurde die Utility Video Conference Mute aus Powertoys gestrichen. Weitere Änderungen betreffen vor allem kleinere Verbesserungen bezüglich der Stabilität verschiedener Tools.Alle Änderungen finden sich im Detail auf Github. Wie immer gibt’s die aktuelle Powertoys-Version in der Freeware-Library von "Swiss IT Magazine" bequem zum Download. (win)