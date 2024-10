Powertoys 0.85: Erstellung von Ordnerstrukturen nach Vorlage

Powertoys ist per sofort in Version 0.85 erhältlich und bringt neben einigen Bugfixes und kleineren Verbesserungen auch ein neues Feature mit. Dieses heisst "New+" und erlaubt das Erstellen von Files und Ordnerstrukturen auf Basis selbst definierter Vorlagen.Das Erstellen geschieht direkt über das Kontextmenü (Rechtsklick) im File Browser von Windows. Ebenfalls im Kontextmenü kann über den Menüpunkt Templates auf die Vorlagen zugegriffen und neue definiert werden, die dann in der Liste der verfügbaren Templates auftauchen. Zu den kleinen Updates gehört etwa eine Sprachauswahl fürs UI von Powertoys selbst und Performance-Verbesserungen für Peek. An dieser Stelle finden sich die Release Notes der neuen Powertoys-Version.Powertoys gibt’s in seiner aktuellsten Version 0.85 in der Freeware Library von "Swiss IT Magazine" zum Download. (win)