Powertoys Version 0.81.1 behebt Fehler bei Advanced Paste

Eine Woche nach dem Release der neuen Powertoys Version 0.81.0 mit der smarten Funktion Advanced Paste ("Swiss IT Magazine" berichtete ), legt Microsoft mit einem Update nach. Grund dafür ist, dass Advanced Paste nicht in allen Situation wie vorgesehen funktionierte. In den Release Notes ist unter anderem die Rede davon, dass die Funktion ausgelöst wurde, wenn einige der Hotkeys nicht belegt waren. Ausserdem konnte in den Powertoys-Einstellungen der Zwischenablage-Verlauf aktiviert oder deaktiviert werden, obwohl die Funktion mittels Gruppenrichtlinie nicht gestattet war.Nebst den Bugfixes sind auch zwei Neuerungen dazugekommen. Eine Gruppenrichtlinie unterbindet nun auf Wunsch die Nutzung von Online-KI-Modellen und die Eingabe eines API-Schlüssels. Zudem wurde die Dokumentation dahingehend angepasst, dass Advanced Paste auch offline funktioniere, die KI-Funktionen dann aber nur eingeschränkt zur Verfügung stünden. (dok)