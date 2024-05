Powertoys v0.81.0 bekommt KI-Copy-Paste

Die Tool-Sammlung Powertoys bekommt mit dem neuen Release v0.81.0 erstmals auch eine KI-Funktion. Diese heisst Advanced Paste und ermöglicht es, Inhalte aus der Zwischenablage in anderen Formaten einfügen zu können. Dafür brauch es einen OpenAI API Key, der über einen (kostenlosen) OpenAI-Account bezogen werden kann. Die aufgebohrte Einfügen-Option gibt dem Nutzer verschiedene Optionen zum Einfügen von Inhalten und kommt dafür gleich auch mit eigenem Kontextmenü (siehe Bildergalerie). So ist es etwa möglich, kopierten Text gleich als Markdown oder JSON einzufügen. Das Einfügen von Plain Text wird ebenfalls ermöglicht, womit auch die Powertoys-Funktion Paste as Plain Text ausgemustert und mit Advanced Paste ersetzt wird. Auch soll Advanced Paste einen Text in der Zwischenablage zusammenfassen oder direkt übersetzen können. Mehr Informationen und detaillierte Beispiele zu Advanced Paste gibts hier bei Microsoft Weiter gibt’s mit der neuen Version von Powertoys einige Neuerungen und Neuerungen und UI-Verbesserungen für verschiedene Module wie den Color Picker, Environment Variables Editor, File Explorer Add-ons, Image Resizer, Peek und viele mehr. Sämtliche Änderungen sind hier in den Release Notes zu finden. Die neue Powertoys-Version gibts hier in der Freeware-Library von "Swiss IT Magazine". (win)