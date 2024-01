Powertoys 0.77 mit Powershell-Modul ist da

Powertoys geht mit der Version 0.77 in die nächste Runde. Die grösste Neuerung ist die Unterstützung beim Arbeiten mit Powershell. Sofern mindestens die Version 7.4 installiert ist, kann PowerToys den User bei falschen Kommandos unterstützen. Bei einer falschen Eingabe schlägt die Software mögliche richtige Befehle vor – analog einer Rechtschreibprüfung. Zudem wird man als User bei der Installation von Installationspaketen unterstützt, deren Name man nicht genau kennt. Auf den Befehl "code" folgt etwa die Option, Visual Studio Code zu installieren.Eine weitere Neuerung umfasst die Unterstützung von Plugins von Drittanbietern für Powertoys Run, womit der Funktionsumfang des Launchers für Anwendungen und Dateien deutlich erweitert wird. Ebenfalls ermöglicht die Version 0.77 den Nutzern, QOI-Bilder direkt in Peek für eine Vorschau anzuschauen, ohne dass die Datei erst geöffnet werden muss. Zu guter Letzt wurden diverse GUI-Verbesserungen sowie Bugfixes vorgenommen. Sämtliche Neuerungen sind in den Release Notes aufgeführt . Die neue Version 0.77 von Powertoys kann in der Freeware Library von "Swiss IT Magazine" heruntergeladen werden . (dok)