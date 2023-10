Powertoys 0.75: Editor für Umgebungsvariablen und Dashboard

Die Windows-Tool-Sammlung Powertoys kommt in Version 0.75 und hat eine grosse Reihe an Neuerungen und Fixes an Bord. Neu ist etwa ein neues Dashboard für die Settings-Page, weiter bietet Powertoys 0.75 neue Funktionen für den Umgang mit Umgebungsvariablen in Form eines neuen Editors, der die Konfiguration und Aktivieren und Deaktivieren von Profilen zulässt.Weiter gibt’s eine grosse Liste an Neuerungen, die im Detail hier auf Github einsehbar sind . Darunter ist etwa ein neuer Rechtsklick-Befehl (Abbruch der Session) in Color Picker, UI-Verbesserungen im Keyboard Manager und eine neue Datei-Vorschau für Peek.Powertoys 0.75 gibt’s zum Download auch in der Freeware Library von "Swiss IT Magazine" an dieser Stelle. (win)