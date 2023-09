Powertoys bringen App-Zuschneiden-Funktion

(Quelle: SITM)

1. September 2023 - Mit dem Release 0.73 erweitert Microsoft die Powertoys mitunter um eine Funktion, mit der sich Anwendungsfenster zuschneiden und verkleinern lassen.

Microsoft hat die Powertoys in der aktualisierten Version 0.73 veröffentlicht. Das Update bringt wie üblich diverse Korrekturen, aber auch ein neues Feature, das Microsoft "Zuschneiden und Sperren" nennt. Die Funktion ermöglicht es, durch eine Druckern einer Tastenkombination eine Anwendung in ein kleineres Fenster zuzuschneiden oder davon eine Miniaturanwendung zu erstellen. Wird die Tastenkombination Ctrl+Shift+Win+T gewählt, lässt sich ein Ausschnitt in der aktiven Anwendung markieren, der sodann in einem eigenen Fenster dargestellt wird. Eine Steuerung der App ist hier allerdings nicht möglich, doch soll der Modus mit mehr Anwendungen kompatibel sein. Beim Aufruf via Ctrl+Shift+Win+R wird der gewählte Ausschnitt ebenfalls im eigenen Fenster dargestellt, doch ersetzt dieses das originale App-Fenster und erlaubt auch eine Steuerung der App.Eine komplette Auflistung aller Verbesserungen und Neuerungen in Powertoys 0.73 stellt Microsoft in den Release Notes zur Verfügung. Die kostenlose Windows-Erweiterung steht in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)