Powertoys 0.71 mit Archiv-Vorschau und Stabilitätsverbesserungen

(Quelle: Microsoft)

10. Juli 2023 - Die neue Version 0.71 von Microsofts Powertoys erlaubt eine Vorschau des Inhalts von Archivdateien, verbessert diverse Toys und behebt zahlreiche Bugs,

Microsoft hat die neueste Version 0.72 seiner Powertoys für Windows 10 und 11 mit einer neuen Funktion ausgestattet: Der Inhalt von Archiv-Files wie .zip lässt sich mit dem Powertoy Peek in einer Vorschau anzeigen. Eine zweite Neuerung betrifft Registry Preview, das man neu als Default-App zum Öffnen von Registry-Files (.reg) definieren kann.Die Settings-App kommt in einem runderneuerten Design mit daher, das sich mit einer aufgefrischten Titelleiste und im Mica-Stil gehaltenen Hintergrundelementen den Design-Richtlinien von Windows 11 anpasst. Signifikante Verbesserungen verspricht Microsoft auch für die Powertoys Colorpicker, Fancyzones, Hosts, Imageresizer und die File Explorer Add-ons.Die detaillierten Release Notes zu Powertoys 0.71 finden sich auf Github . Wie gewohnt steht auch die neue Version der Powertoys in unserer Freeware Library zum Download bereit . (ubi)