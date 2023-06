Microsoft bringt Bugfixes für Powertoys 0.70

(Quelle: Microsoft)

5. Juni 2023 - Nach einem grösseren Update auf 0.70.0 mit zwei neuen Utilities bessert Microsoft mit Powertoys 0.70.1 eine Menge von Bugs der vorangegangenen Version aus.

Vor Kurzem hat Microsoft seine Windows-Utility-Sammlung Powertoys auf den Stand 0.70.0 gehoben und damit spannende neue Funktionen eingeführt. Dazu gehört das Powertoy Mouse without Borders, mit dem sich bis zu vier Geräte in einer Art Multi-Monitor-Modus per Maus und Tastatur steuern lassen, inklusive Clipboard- und Dateiaustausch zwischen den Systemen. Eine weitere Neuerung ist die Preview-Funktion Peek, die im Windows Explorer per Tastaturkürzel Ctrl-Space eine Vorschau der selektierten Datei erzeugt.Offenbar war Version 0.70.0 nicht wirklich fehlerfrei, weil der Hersteller bereits die neue Ausgabe 0.70.1 nachgelegt hat. Microsoft bezeichnet sie selbst als Patch Release und behebt damit gegen 30 Bugs in verschiedenen Powertoys, allen voran aber in den neuen Utilities Peek und Mouse without Borders. Powertoys 0.70.1 steht wie gewohnt in unserer Freeware Library zum Download bereit. (ubi)