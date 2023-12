Powertoys 0.76 kommt mit .NET 8 Update

Die neue Version von Microsofts Tool-Sammlung Powertoys 0.76 bringt keine riesigen Funktionsneuerungen, dennoch ist das Update wichtig. Denn mit der neuen Version wird die kostenlose Open-Source-Sammlung auf .NET 8 angehoben. Das sollte vor allem bei der Performance der Tools spürbar sein. Weiter gibt es ein kleines Update für den Keyboard Manager, der nun einzelne Keys und Shortcuts neu mappen kann, um Sequenzen in Unicode-Text zu senden.Weiter gibt es eine Überarbeitung der Oberflächen von Powertoys Run, Quick Accent and Text Extractor und mit Preview Handler und Thumbnail Provider zwei neue File Explorer Add-ons. Alle weiteren Neuerungen und Fixes finden sich im Changelog auf Github.Herunterladen kann man sich die neue Powertoys-Version wie immer auch in unserer Freeware Library an dieser Stelle. (win)