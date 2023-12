Powertoys mit Bugfix-Release 0.76.1

Die Windows-Toolsammlung Powertoys erhält kurz nach dem Release der Version 0.76 ein erneutes Update, das diverse Fehler ausbügelt, die zwar nicht gravierend, aber lästig sind. So behebt Powertoys 0.76.1 ein Problem in Fancy Zones: Einige Apps wie der Facebook Messenger liessen sich partout nicht passend in eine Zone bewegen.Die Resultateliste von Powertoys Run passte sich bei einer Änderung der maximalen Resultatezahl in der Höhe nicht an, und .lnk-Dateien wurden nicht fehlerfrei geladen. Und bei WPF-Apps kam es wegen des SystemThemeWatcher zum Absturz. Diese Fehler sollten mit Powertoys 0.76.1 nun behoben sein.Powertoys 0.76.1 steht wie gewohnt in unserer Freeware Library zum Download bereit . (ubi)