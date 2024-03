Powertoys 0.79 mit überarbeitetem Color Picker-Tool ist da

Microsoft hat die jüngste Version von Powertoys herausgegeben. Die wichtigste Neuerung der Version 0.79 ist eine Designänderung des Color Picker Tools. Das Aussehen des Werkzeugs wurde optisch an jenes von Windows 11 angepasst, wie einem Bericht von "Mspoweruser" zu entnehmen ist. Das schwebende Fenster ist demzufolge nun viel aufgeräumter. Ausserdem gibt es die Möglichkeit, Telemetrie zu aktivieren und zu deaktivieren.Zudem hat Microsoft mehrere Bugs behoben und an der Stabilität von Powertoys gearbeitet. Zu den Bugs gehört beispielsweise ein Speicherleck, das beim Wechsel des Arbeitsbereichs in Fancyzones auftreten konnte. Auch wurde ein Bug behoben, der dazu führte, dass die Target Path String bei der Service-Registrierung in "Mouse Without Borders" beschädigt wurde. Ausserdem hat Microsoft fehlerhafte Links in doc/devdocs/readme.md behoben.Das Update ist ab sofort verfügbar und kann entweder via Microsoft-Store oder GitHub heruntergeladen werden. (cma)