Powertoys 0.77 unterstützt auch in Powershell

Die nächste Version 0.77 von PowerToys wird User bei der Nutzung von Powershell helfen. Die neue Funktion soll gemäss "Neowin" den Namen "Command not found" tragen und Usern Installationspakete auf Powershell vorschlagen, wenn sie sich beim Namen vertippt haben oder der genaue Name nicht bekannt ist. Auf den Befehl "code" folgt beispielsweise die Option, Visual Studio Code zu installieren. Darüber hinaus wird das Feature Tippfehler erkennen und Korrekturen vorschlagen. "Command not found" wird standardmässig deaktiviert sein, da die Version 7.4 von Powershell für die korrekte Nutzung erforderlich ist.Zu den weiteren Änderungen des kommenden Powertoys-Updates gehören die Möglichkeit, die Sprache zu wechseln, die Unterstützung von mehr mathematischen Symbolen für Quick, eine überarbeitete Benutzeroberfläche für den Color Picker und einige kleine GUI-Änderungen. Das Veröffentlichungsdatum für die Version 0.77 steht noch nicht fest, der Entwicklungsfortschritt kann auf Github mitverfolgt werden. (dok)