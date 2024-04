Powertoys neu mit Winget-Konfiguration

Microsoft hat die clevere Toolsammlung Powertoys in der aktualisierten Version 0.80 veröffentlicht und neben Stabilitätsverbesserungen und Fehlerkorrekturen auch einige neu Funktionen reingepackt. So unterstützt der neue Powertoys-Release nun eine sogenannte Desired State Configuration (DSC). Damit lässt sich eine Powertoys-Installation mit Winget auf Modulebene konfigurieren. Die möglichen Optionen erläutert Microsoft in einem Artikel zur DSC-Konfiguration Daneben hat Microsoft den schnellen Dateibetrachter Peek erweitert. Neu versteht sich die Preview-Funktion auch mit dem Webp- und Webm-Format. Ausserdem unterstützt Peek erstmals auch Audiodateien.Powertoys 0.80 steht per sofort in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)