Powertoys bringt Arbeitsumgebung-Setup per Mausklick

Microsofts praktisches Systemutility Powertoys soll schon bald mit einer höchst praktischen Funktion ausgestattet werden, um eine Arbeitsumgebung per Mausklick zu starten. Wie "Neowin" mit Bezug auf eine Youtube-Präsentation für Entwickler meldet , hat der Softwarekonzern die Erweiterung für die kommende Powertoys-Version 0.84 angekündigt. In der Präsentation trägt sie die Bezeichnung App Layout, andernorts ist auch von Workspaces die Rede.Wie dem Video (ca. bei 39:50) entnommen werden kann, ermöglicht es die neue Workspaces-Funktion, eine komplette Arbeitsumgebung per Mausklick zu starten. Dabei werden alle benötigen Anwendungen in der vorgegebenen Reihenfolge gestartet und in definierten Fenstergrössen genau so angeordnet, wie man es benötigt. Das Feature soll es ermöglichen, diverse solcher Arbeitsumgebungen anzulegen und den jeweiligen Apps beim Start auch Parameter mitzugeben.Einen festen Release-Fahrplan für Powertoys hat Microsoft nicht veröffentlicht, doch darf davon ausgegangen werden, dass die Version 0.84 mit der neuen Workspaces-Funktion bereits in den kommenden Wochen freigegeben wird. Die aktuelle Version 0.83 steht in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)