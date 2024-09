Powertoys 0.84 mit neuer Workspaces-Funktion veröffentlicht

Bereits im August ist durchgesickert , dass Microsofts Systemutility Powertoys eine Funktion namens Workspaces erhalten soll. Nun ist diese Funktion gemeinsam mit dem neusten Powertoys-Release 0.84 erschienen.Workspaces erlaubt es, per Mausklick mehrere Anwendungen gleichzeitig respektive in vordefinierter Reihenfolge zu starten, wobei diese auch gleich passend auf dem Display angeordnet werden können. Dies geschieht über den sogenannten Workspaces Editor, wo die Arbeitsumgebungen arrangiert und gestartet werden können. Alternativ ist der Start einer Arbeitsumgebungen auch via Shortcut ab dem Desktop oder mittels Tastenkombination möglich.Nebst Workspaces gibt es mit Powertoys 0.84 Detailverbesserungen , etwa rund um die Funktion Awake, und es werden einige Fehler behoben.Den neuesten Powertoys-Release findet man wie immer in der gut sortierten Freeware Library von «Swiss IT Magazine». (mw)