Powertoys 0.86 kann Bilder lesen

Microsoft hat die jüngste Version der Powertoys lanciert, welche gemäss den Release Notes nun über erweiterte Einfüge-Optionen verfügen. Mit Hilfe von KI ist das Tool nun in der Lage, Text von Bilder in der Zwischenablage zu erkennen und den extrahierten Text direkt einzufügen – quasi ein Bild zu Text Konverter. Ausserdem können .txt-, .png- sowie .html-Dateien direkt als solche kopiert werden. Fernern können User individuelle Tastenkombinationen einrichten um die verschiedenen Einfügeoptionen direkt einzusetzen.Aufgrund des kontinuierlich gestiegenen Funktionsumfangs der PowerToys , haben die Entwickler im jüngsten Release die linke Navigation angepasst und aufgeräumt. Sie wirkt nun schlanker und übersichtlicher. Darüber hinaus wurde der Bereich Workspaces überarbeitet und zahlreiche Bugs diesbezüglich sind entfernt worden. Zu guter Letzt ist in den Einstellungen eine deaktivierte Telemetrie-Option eingefügt worden. Die Entwickler bitten darum, sie einzuschalten, damit die Nutzung der Daten in der Entwicklung genutzt werden kann. Dies steht jedoch jedem User frei.Die Powertoys stehen in der Freeware-Library von "Swiss IT Magazine" zum Download bereit. (dok)