Microsoft stellt seine Remote Desktop App bald ein

Dass die klassische Remote-Access-App Remote Desktop nicht mehr lange unterstützt wird, ist seit einiger Zeit bekannt. Updates und neue Features gibt es nicht mehr. Statt Remote Desktop soll künftig die Windows App genutzt werden, um aus der Ferne auf virtuelle Windows-Instanzen oder physische Windows-PCs mit aktivierten Remote Desktop Services zuzugreifen.Jetzt ist klar, wann das endgültige aus für Remote Desktop kommt. Am 27. Mai 2025 wie ist die Remote Desktop App aus dem Microsoft Store entfernt und lässt sich somit nicht mehr neu installieren. Gleichzeitig wird es nicht mehr möglich sein, mit der Remote Desktop App auf Dienste wie Windows 365, Azure Virtual Desktop oder Microsoft Dev Box zuzugreifen. Wer auf Funktionen von Remote Desktop angewiesen ist, die in der neuen Windows App noch nicht implementiert sind, kann auf die klassische Remote Desktop Connection zurückgreifen. Microsoft hat in einem Learn-Artikel die bekannten Probleme und Einschränkungen der Windows App auf den verschiedenen Betriebssystemen zusammengefasst. (ubi)