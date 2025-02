Powertoys können bald Medien transcodieren

Mit Powertoys 0.81 hat Microsoft im Mai 2024 das neue KI-gestützte Feature Advanced Paste eingeführt ("Swiss IT Magazine" berichtete ), mit dem sich kopierter Text in etwas anderes umwandeln lässt, zum Beispiel in Markdown-Code oder JSON – interessant vor allem für Entwickler. Nun soll Advanced Paste in der kommenden Powertoys-Version 0.89 mit erweiterten Möglichkeiten daherkommen.Mit dem neuen Update, im Rahmen des üblichen Powertoys-Turnus noch auf den Februar 2025 geplant, soll das Tool auch mit Mediendateien umgehen und beispielsweise ein beliebiges Audio- oder Video-File beim Pasten in eine MP3- oder MP4-Datei umwandeln können, wie ein Github-Pull-Request zeigt. Dabei werden Bitrate, die Abmessungen von Videos, Metadaten et cetera vom Original übernommen. Darüber hinaus soll ein späteres Powertoys-Update ermöglichen, die Umwandlung abzubrechen. So lassen sich lange dauernde Transcodierungsprozesse, die man eigentlich doch nicht so wie eingangs spezifiziert haben möchte, vorzeitig beenden. (ubi)